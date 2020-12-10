Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶

Подмосковные прокуроры обязали ГИБДД отменить штрафы с камер на 200 млн 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Прокуратура обязала ГИБДД отменить штрафы с камер на 200 млн
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Прокуратура Московской области обязала ГИБДД отменить незаконные штрафы с камер видеофиксации на 200 млн рублей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокуроры провели проверку после сообщений СМИ о незаконном привлечении водителей к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Химках.
Проверка установила, что в октябре 2020 года в городе Химки в районе пересечения улиц 9 мая и Дружбы было временно перекрыто движения автомобилей. При этом постановлением органа местного самоуправления были утверждены места установки комплексов видеофиксации нарушений ПДД на этом участке дороги. В итоге центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области вынес свыше 136 тысяч постановлений по делам об административных нарушениях с назначением штрафов на общую сумму более 205 млн рублей.
Вместе с тем, как отметили в надзорном ведомстве, в ходе прокурорской проверки были выявлены факты ненадлежащего состояния дорог и средств регулирования дорожного движения, несвоевременного информирования граждан об изменении схемы организации движения.
По результатам проверки прокуратура внесла начальнику ГУ МВД России по Московской области представление с требованием устранить нарушения действующего законодательства и отменить незаконно наложенные на граждан штрафы.
Видео дня. Автомеханик из Уфы сконструировал вездеход
Российская Газета: последние новости
Строительство завода Tesla в Германии остановили из-за змей Строительство завода Tesla в Германии остановили из-за змей В Китае начали продавать огромный электрокроссовер В Китае начали продавать огромный электрокроссовер Зачем ребенку знать ПДД Зачем ребенку знать ПДД
Комментарии
Автоновости , Генпрокуратура РФ , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение