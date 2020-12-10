Прокуратура обязала ГИБДД отменить штрафы с камер на 200 млн

Прокуратура Московской области обязала ГИБДД отменить незаконные штрафы с камер видеофиксации на 200 млн рублей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокуроры провели проверку после сообщений СМИ о незаконном привлечении водителей к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Химках.

Проверка установила, что в октябре 2020 года в городе Химки в районе пересечения улиц 9 мая и Дружбы было временно перекрыто движения автомобилей. При этом постановлением органа местного самоуправления были утверждены места установки комплексов видеофиксации нарушений ПДД на этом участке дороги. В итоге центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области вынес свыше 136 тысяч постановлений по делам об административных нарушениях с назначением штрафов на общую сумму более 205 млн рублей.

Вместе с тем, как отметили в надзорном ведомстве, в ходе прокурорской проверки были выявлены факты ненадлежащего состояния дорог и средств регулирования дорожного движения, несвоевременного информирования граждан об изменении схемы организации движения.