Названы убивающие машину зимние ошибки 

Неэксплуатация автомобиля, езда с непрогретой коробкой передач, невключение кондиционера и режима автоматического включения дворников — зимние ошибки автомобилистов, которые убивают машину. Об этом сообщает «Свободная пресса»

Самая ужасная зимняя ошибка водителей — если авто простоит всю зиму засыпанным снегом. Одна из ужаснейших — езда на непрогретом моторе. Также следует прогревать коробку передач (вариаторы и гидромеханические автоматы), потому что современные трансмиссии гораздо нежнее и требовательнее к обслуживанию и условиям эксплуатации, чем старые четырехступенчатые коробки. Для прогрева коробки нужно, держа ногу на тормозе, перевести селектор в положение R, подождать минуту, перевести в D, подождать минуту, а потом повторить все это.

Не следует пытаться выехать из сугроба на непрогретой машине после снегопада с помощью выжимания педали газа в пол. Следует включать кондиционер для профилактики (чтобы поступила смазка) и выключать режим автоматического включения дворников (чтобы не примерзали к стеклу по ночам и не сгорал моторчик).

«Аналогично моторчики могут сгореть в автоматически складывающихся зеркалах и в стеклоподъемниках, если они примерзли за ночь. В общем, если нажимаете на кнопку, а стекло не двигается, не надо жать дальше, чуда не произойдет. Надо подождать, пока все оттает, и попробовать еще раз», — сообщает «Свободная пресса».

Наконец, зимой следует регулярно мыть машину — иначе она будет ржаветь быстрее, а хрому быстро придет конец, ведь грязь хорошо держит воду с реагентами.