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Россиянина обманули на сотню тысяч при покупке авто 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянина обманули на сотню тысяч при покупке авто
Фото: РИА Новости
Житель Екатеринбурга при покупке автомобиля случайно приобрел компакт-диск стоимостью 142 тысячи рублей, пишет издание E1.RU.
Адвокат екатеринбуржца Антон Кудряков рассказал, что его клиент оформлял в автосалоне покупку машины в кредит. В первый день он подписал кредитный договор, а во второй день сотрудники салона дали ему подписать заявление «о присоединении к условиям договора публичной оферты». В нем говорилось, что он покупает карту за 150 тысяч рублей, которая позволит ему получить помощь на дорогах и юридические консультации. В стоимость этой карты входил компакт-диск с «электронным изданием первого тома из серии книг правоведов», его стоимость составляла 142 тысячи рублей.

«Клиент, наверное, даже ее не открывал, это не нужно обычному потребителю, там какая-то юридическая литература. Ему очень хотелось автомобиль, он ждал его 2,5 месяца с нужной комплектацией, цветом, моделью. Проблема в том, что если раньше навязывали дополнительные услуги, от которых можно было отказаться, то сейчас начинают предлагать товары, которые уже не вернуть, если они качественные», — рассказал адвокат.

Обманутый покупатель уже написал претензию к автосалону. Если там откажутся вернуть деньги за навязанные услуги, мужчина намерен обратиться в суд.
Ранее «Рамблер» писал, что мошенники украли у жителя Екатеринбурга более 40 тысяч рублей, зная лишь номер банковской карты.
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