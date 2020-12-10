Что будет, если ездить с затертыми номерами

В законе нет такого понятия как "затертый номер". Но четко прописано об ответственности за "нечитаемый номер". В примечании к ст. 12.2. КоАП РФ отражено, что государственный автомобильный знак может считаться нечитаемым, когда на нем нельзя распознать хотя бы одну из букв или цифр, рассказала агентству "Прайм" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.

"Причем, для светлого времени суток такое требование относится и к заднему, и к переднему номеру. А для темного времени суток — только для заднего. Еще одно требование: максимальное расстояние, с которого номер не читается, равняется двадцати метрам", — поясняет адвокат.

Есть две причины, вследствие которых номера оказываются закрытыми. Первая — объективная, когда номер стал нечитаемым случайно, вне зависимости от воли и желания водителя. Например, когда цифры и буквы залепил снег во время метели. В таком случае гражданин, управляющий автомобилем, может отделаться лишь предупреждением либо небольшим штрафом (500 рублей), объясняет она.

"Совсем иное дело, когда номера затерты, повреждены или видоизменены каким-то способом намерено. В таком случае водителя ждет уже штраф в размере 5000 рублей либо даже лишение права управлять транспортным средством. Срок лишения — от месяца до трех. Видоизмененным считается госномер, у которого хотя бы одна цифра или буква заклеена. Или когда он изменен иным способом, из-за которого этот знак невозможно идентифицировать", — говорит Сулим.

Как правило, инспектор ГИБДД просит на месте устранить нарушение в виде неумышленного видоизменение номера: протереть его от грязи, очистить от снега. Если подчиниться данному требованию и без скандалов устранить недочеты, наказания в виде штрафа вполне можно избежать.

Когда же водитель скрыл свой номер умышлено и этот умысел явен, избежать ответственности вряд ли получится. Правда, умысел инспектору еще придется доказать. Но когда, например, на номере стоят специальный шторки, или буква (цифра) заклеена листком бумаги, правонарушение очевидно и бесспорно, заключила адвокат.