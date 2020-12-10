В Москве представлен электромобиль «КАМА-1» 

В Москве состоялась презентация электромобиля, разработанного КАМАЗом совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).

Электромобиль с интеллектуальной системой помощи водителю ADAS уровня 3, получивший рабочее название «КАМА-1», представляет собой трехдверный четырехместный компактный кроссовер, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Длина автомобиля составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, высота — 1,6 м, клиренс — 160 мм. Электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт/ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 км/ч — за 6,7 секунд.

Экстерьер кроссовера «КАМА-1» отличается полностью светодиодной передней и задней оптикой, динамическими указателями поворота, соответствующими современным тенденциям в дизайне фар и фонарей, а также характерным лобовым остеклением, обеспечивающим панорамный обзор. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний. Высокий клиренс автомобиля отвечает требованиям российского потребителя и позволяет преодолевать сложные участки дороги.

Что касается интерьера кроссовера «КАМА-1», 9-дюймовый экран основной информационной, мультимедийной и управляющей системы расположен неподвижно на рулевой колонке. Через этот экран происходит управление всеми системами автомобиля: осуществляется активация и управления функциями ADAS уровня 3, управление климатической системой, функциями мультимедиа, диагностическими режимами автомобиля.

Электрокар разработан на основе технологии «цифровых двойников». Эта технология позволяет проводить виртуальное тестирование и настройку автомобиля, моделировать и измерять любые его показатели в различных условиях жизненного цикла с детальным учетом характеристик материалов и особенностей технологических процессов. Сейчас электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, который прошел испытания и всю необходимую сертификацию. Фото: КАМАЗ