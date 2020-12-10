Россиянам станет дороже ездить на такси 

Принятие законопроекта «О такси» приведет к росту тарифов и переходу части водителей в нелегальный сектор. Об этом, по данным газеты «Известия», заявили владельцы и директора 200 таксопарков, призвавшие изменить законопроект.

«Рамблер» писал, что ранее руководители таксопарков раскритиковали законопроект о такси. Они предупредили, что его реализация в нынешнем виде приведет к закрытию части таксопарков.

По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, все решения по законопроекту принимались без обсуждения с профессиональным сообществом.

«Мы не знаем, в каком сегодня статусе законопроект, но последняя доступная актуальная редакция нас удивила. Туда внесли нормы, которые не только не смогут решить проблемы рынка, но и ухудшат экономическую ситуацию многих таксопарков», — заявила она.

Так, обеспокоенность владельцев и директоров таксопарков вызывают: требование об установке в автомобили устройств для контроля за рабочим временем водителей (тахографов) и мониторинга усталости, введение регулирования тарифов на перевозки, квоты на количество машин такси в регионах и необходимость тестировать водителей такси на знание города при наличии навигационных сервисов.

Эти нормы увеличат расходы на ведение деятельности, приведут к росту стоимости поездок для пассажиров и оттоку водителей из легального сектора в нелегальный, уверены представители отрасли.