У Alfa Romeo Stelvio появилась новая версия Veloce Ti 

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Компания Alfa Romeo увеличила количество вариантов кроссовера Stelvio, включив в гамму новое топовое исполнение Stelvio Veloce Ti. Такие пятидверки легко опознать по иному бамперу с диффузором, а также салону в стиле линейки Quadrifoglio.

Акроним Ti, или Turismo Internazionale, итальянская марка использует для обозначения богатых комплектаций, а Veloce (в переводе с итальянского — быстрый) указывает на темперамент машины. Поэтому Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti предлагается только с самым мощным из доступных для модели двигателей — двухлитровой «турбочетверкой» GME T4 MultiAir, развивающей 280 лошадиных сил (400 Нм) и соответствующей эконормам Euro 6d-final. Компанию агрегату составляют восьмидиапазонный автомат и полный привод Q4.

Визуальные отличия Stelvio Veloce Ti от более приземлённых версий сводятся к новому заднему бамперу с диффузором, обвесу в цвет кузова и новым колесам диаметром 21 дюйм («в базе» идут 20-дюймовые). В салоне — отголоски «заряженной» серии Quadrifoglio : подрулевые лепестки из алюминия, спортивные кресла с обивкой кожей и искусственной замшей, черный потолок и вставки из углепластика. Тонированные стекла, черные молдинги и эмблемы — стандартное оснащение.

Вместе с новым Stelvio Veloce Ti «Альфа» представила набор фирменных сервисов Alfa Connect Services. Среди них — вызов экстренных служб, дистанционное управление функциями автомобиля, в том числе через голосовых помощников Google Amazon , навигация с обменом маршрутами между бортовой системой и смартфоном, а также точка доступа WiFi с поддержкой одновременного подключения восьми устройств.

В Италии Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti стоит от 72 200 евро, что соответствует 6,4 миллиона рублей. 510-сильный Stelvio Quadrifoglio оценен в 96 000 евро (8,5 миллиона рублей).