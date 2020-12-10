У Skoda Octavia появится удлиненная Pro-версия 

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В первой половине 2021 года у Skoda Octavia четвёртого поколения появится версия Pro, основное отличие которой заключается в колёсной базе — она на 44 мм больше, чем у стандартного лифтбека модели.

Информация появилась в сертификационных документах на Octavia, полученных совместным предприятием SAIC Volkswagen , расположенным в КНР. Судя по прилагаемым фотографиям, Octavia Pro получит другой передний бампер, стилизованный под Octavia RS.

В моторной гамме тоже есть изменения: новая генерация лифтбека лишилась базового атмосферного 1.5 MPI мощностью 113 л.с., два других двигателя — 1.2 TSI и 1.4 TSI с отдачей 116 и 150 л.с. — своё место сохранили. Коробки передач: 6-ступенчатая МКП и 7-скоростной "робот" DSG.

Традиционно лонг-версии моделей являются локально ориентированными, то есть не будут продаваться за пределами Китая.

В России новое поколение Skoda Octavia появилось в ноябре 2020 года. Цена на модель стартует от 1 409 000 рублей.