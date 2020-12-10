Подмосковная камера собрала штрафов на 205 млн

В подмосковных Химках обнаружили временную дорожную камеру, которая всего за несколько недель зафиксировала более 136 тысяч нарушений, а автомобилистов оштрафовали на 205 миллионов рублей. Комплекс установили на пересечении улиц 9 мая и Дружбы, где одну полосу закрыли полностью, а вторую оставили только для рейсовых автобусов. Водителей об изменениях не предупредили, и не организовали альтернативный маршрут, так что они каждый день нарушали временные правила прямо под камерой.

Комплексом, который насобирал более сотни тысяч штрафов на 205 миллионов рублей, заинтересовались в прокуратуре Московской области. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что граждан несвоевременно информировали об изменении схемы движения, а знаки расставили таким образом, что на месте невозможно было понять, что проезд для автомобилистов закрыт. Более того, для некоторых водителей эта дорога была единственной, которая вела к их домам.

В добавок ко всему вышеперечисленному оказалось, что уведомления о штрафах с временной камеры приходили не сразу, а с задержкой и в большом количестве — так водители с удивлением узнали, что за ними числится долг на десятки тысяч рублей. Это не могло не вызвать общественный резонанс, который и послужил поводом для прокурорской проверки. Выявив многочисленные нарушения, прокуратура постановила аннулировать все штрафные постановления.