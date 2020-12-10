Корпоративные покупки автомобилей снизились на 15%

Аналитическое агентство «Автостат» проследило за ситуацией на автомобильном рынке. Эксперты сообщили, что за 2020 год снизились корпоративные продажи автомобилей.
Стало известно, что в период с начала года по конец октября в России было реализовано 164 000 автомобилей для корпоративных клиентов. Если сравнить этот показатель с этим же периодом предыдущего года, можно заметить падение равное 15%. Эксперты заметили, что юридические лица занимают лишь 14% в общей доле покупателей.
На основе представленной информации был составлен рейтинг популярных марок. Первое место в России занял производитель LADA. Его показатель составил 26 000 автомобилей — это на 1% меньше, чем в 2019 году. Следом за ним идет марка Volkswagen, которая реализовала 15 600 авто. В тройку лидеров попал бренд KIA с показателем в 15 300 проданных машин.
Специалисты также отметили в ТОП-5 Toyota и Renault. Уровень продаж первого составил 14 500 единиц, второго — 12 300.
Если рассматривать модельную структуру корпоративных закупок, то первое место занимает VW Polo. В отчетный период было реализовано 10 100 экземпляров. Второе место получил Lada Largus с показателем в 10 000 единиц. В ТОП-3 оказался и Toyota Camry — за 10 месяцев было реализовано 6 300 автомобилей.