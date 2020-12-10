Porsche выпустил миллионный Cayenne 

Стало известно, что компания Porsche выпустила 1 000 000 экземпляр модели Cayenne в кузове кроссовер. В компании сообщают, что этот автомобиль помог во время кризиса.

Бренд Porsche всегда ассоциировался на рынке со спорткарами. Однако, даже премиальный производитель был вынужден перестроить производство под общие тенденции рынка. Сейчас отмечается высокий спрос на внедорожники и кроссоверы. Именно это побудило марку выпустить свою собственную модель в таком кузове. Стало известно, что производитель выпустил миллионный Cayenne.

Cayenne впервые поступил в продажу еще в 2002 году. За очень короткое время он нашел своего покупателя. Сейчас его производством занимаются в Братиславе.

За 18 лет модельная линейка Cayenne изменилась до неузнаваемости. В 2019 году выпустили купеобразную версию кроссовера. На данное исполнение приходится почти 25% от общего числа заявок от клиентов. Представители компании сообщают, что именно Cayenne помог марке преодолеть не один кризис и достойно выйти из ситуации, которая сложилась в 2020 году.