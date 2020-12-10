Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶

Porsche выпустил миллионный Cayenne 

Car.ru 2 часа назад
Porsche выпустил миллионный Cayenne
Фото: Car.ru
Стало известно, что компания Porsche выпустила 1 000 000 экземпляр модели Cayenne в кузове кроссовер. В компании сообщают, что этот автомобиль помог во время кризиса.
Бренд Porsche всегда ассоциировался на рынке со спорткарами. Однако, даже премиальный производитель был вынужден перестроить производство под общие тенденции рынка. Сейчас отмечается высокий спрос на внедорожники и кроссоверы. Именно это побудило марку выпустить свою собственную модель в таком кузове. Стало известно, что производитель выпустил миллионный Cayenne.
Cayenne впервые поступил в продажу еще в 2002 году. За очень короткое время он нашел своего покупателя. Сейчас его производством занимаются в Братиславе.
За 18 лет модельная линейка Cayenne изменилась до неузнаваемости. В 2019 году выпустили купеобразную версию кроссовера. На данное исполнение приходится почти 25% от общего числа заявок от клиентов. Представители компании сообщают, что именно Cayenne помог марке преодолеть не один кризис и достойно выйти из ситуации, которая сложилась в 2020 году.
Видео дня. Автомеханик из Уфы сконструировал вездеход
Car.ru: последние новости
Прокуратура Московской области обязала ГИБДД отменить 136 тысяч незаконных штрафов Прокуратура Московской области обязала ГИБДД отменить 136 тысяч незаконных штрафов Корпоративные покупки автомобилей за 10 месяцев снизились на 15% Корпоративные покупки автомобилей за 10 месяцев снизились на 15% Версия Volkswagen ID 6 увидит свет в 2023 году Версия Volkswagen ID 6 увидит свет в 2023 году
Комментарии
Автоновости , Porsche
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение