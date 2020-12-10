Версия Volkswagen ID 6 увидит свет в 2023 году 

Немецким автобрендом Volkswagen в 2023 г. будет представлена новая версия электрокара ID 6. Автомобиль представляет собой серийную вариацию исполнения концепт-кара модификации ID Vizzion, которую презентовали раньше.

Согласно предварительным данным, авто может преодолеть на одном заряде 700 км. На территории Великобритании реализации должны стартовать в 3-ем квартале 2023 г. Данная информация была сообщена Фрэнком Уэлшем, являющимся руководителем исследований, а также разработок немецкой компании.

Основой транспортного средства станет платформа MEB, которую разработали мастера Volkswagen Group специально для электрокаров.

Стоит отметить, что новинка будет идти сразу за хетчбэком вариации ID 3, серийной модификацией MPV ID Buzz, внедорожной моделью ID 5 в кузове купе и внедорожником версии ID 4, который был представлен совсем недавно в рамках автомобильного рынка.

Ранее новостной интернет-портал «car.ru» сообщал, что в интернете было опубликовано объявление, касающееся продажи очень необычной версии авто, получившего реактивную силовую установку New Beetle от Volkswagen.