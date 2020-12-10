Great Wall запустит бренд электромобилей премиум-класса

Китайская фирма Great Wall собирается создать маркуинтеллектуальных электрокаров под названием SL Project. Данныйпроект находится на стадии реализации.

Компания Great Wall владеет несколькими брендами, из которых самым известным является Haval. Теперь она намерена выпускать новые высокоэффективные интеллектуальные электромобили, благодаря чему сможет повыситься в общем рейтинге современных транспортных средств. Здесь стоит отметить, что такие два компонента, как электрификация и интеллект, постепенно превращаются в главные тенденции в отрасли, поэтому корпорации стараются активно использовать их в своей работе.

Great Wall порадовала в конце осени своими успешными продажами. Так, в ноябре фирма поставила на рынок 145, 2 тысячи новых автомобилей, это на 26,1% больше, чем было в прошедшем году. В общей сложности, в январе-ноябре компания реализовала почти 961,5 тысяч транспортных средств, что на 0,7% больше, чем в 2019 году.