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Бренд Ioniq анонсировал электрокроссовер 

Autorating.ru 5 часов назад
Бренд Ioniq анонсировал электрокроссовер
Фото: autorating.ru
Новоиспечённый бренд Ioniq под которым компания Hyundai Motor будет выпускать электромобили, анонсировал первую модель из батарейной гаммы ― среднеразмерный кроссовер Ioniq 5, созданный по мотивам концептуального Hyundai 45 (на фото).
«Пятёрка» станет первой моделью компании построенной на новейшей архитектуре Electric-Global Modular Platform (E-GMP), предполагающей масштабируемость, одно— и двухмоторную компоновку, поддержку высоковольтных станций зарядки и работу аккумуляторов в качестве генератора
Полноценная премьера Ioniq 5 состоится в начале следующего года, вслед за ним гамму дополнят седан Ioniq 6 и крупный кроссовер Ioniq 7. Управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев сообщил, что бренд Ioniq будет представлен и в России, дебют намечен на следующий год.
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Автоновости , Кроссовер , Hyundai , Алексей Калицев
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