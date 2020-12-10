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В Подмосковье запустят сервис по отслеживанию скорой помощи и эвакуированных авто 

ТАСС 55 минут назад
Функция по отслеживанию эвакуированных автомобилей появится в приложении "Системы-112" в Подмосковье, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Будет продолжено развитие мобильного приложения "Системы-112" Московской области. Ближайшее нововведение — функция отслеживания местонахождения автомобиля в случае его эвакуации. Это позволит пользователям максимально оперативно узнать, где находится автомобиль, и забрать его со штрафстоянки", — сказали в пресс-службе.

Планируется сделать функцию чата с вызванной бригадой скорой помощи. Также можно будет отследить время ее прибытия. Будет введен сервис со статусами реагирования бригад службы пожарной охраны и аварийной службы газовой сети
Еще одно будущее нововведение — возможность обратиться за помощью на номер 112 через Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры. "Запланировано увеличение количества экстренных оперативных служб и организаций, участвующих в информационном взаимодействии с "Системой-112" Московской области", — добавили в МЧС.
В 2020 году специалисты системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Подмосковье приняли и обработали 10 млн звонков. Всего за пять лет работы номера в регионе принято более 44 млн вызовов.
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Автоновости , МЧС , ИТАР-ТАСС
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