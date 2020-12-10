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Россиян могут лишить прав за сокрытие госзнака 

Артём Кульша 2 часа назад
Россиян могут лишить прав за сокрытие госзнака
Фото: РИА Новости
Намеренное сокрытие государственных регистрационных знаков на транспортном средстве грозит ответственностью вплоть до лишения права управления транспортными средствами. Об этом адвокат Ольга Сулим сообщила «Прайму».
В примечании к статье 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, как сообщал «Рамблер», сказано, что госзнак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток — переднего или заднего.
Сулим рассказала, что знак может стать нечитаемым по двум причинам — случайно и намеренно. Если он стал таковым случайно, водитель транспортного средства может быть предупрежден или оштрафован на небольшую сумму (500 рублей). Если знак стал нечитаемым намеренно, водитель может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч рублей либо лишен права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.

«Правда, умысел инспектору еще придется доказать. Но когда, например, на номере стоят специальный шторки, или буква/цифра заклеена листком бумаги, правонарушение очевидно и бесспорно», — добавила адвокат.

В марте средства массовой информации сообщили, что не существует однозначного ответа на вопрос о том, можно ли самостоятельно подкрашивать государственный регистрационный знак. Есть три способа решить проблему — изготовить дубликаты знака, осуществить его реставрацию либо изменить регистрационные данные автомобиля.
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Автоновости
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