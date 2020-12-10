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Новый Mitsubishi Outlander: первое изображение и дата дебюта 

Motor.ru 10 декабря 2020
Когда дебютирует Outlander четвертого поколения?
Фото: © Mitsubishi
Компания Mitsubishi опубликовала первый тизер Outlander четвертого поколения и озвучила дату дебюта новинки. Кроссовер не успеют представить до конца нынешнего года, как ожидалось ранее: премьера состоится только в феврале 2021 года в уже традиционном формате онлайн-презентации.
Первый официальный тизер Outlander последовал за опубликованными накануне шпионскими фотографиями, на которых кроссовер засветился без какой-либо маскировки. Тизер же, представляющий собой затемненный рендер, раскрывает куда меньше: на нем различимы фирменное Х-образное оформление передка, зауженные фары, рейлинги, дверные ручки и часть заднего фонаря.
По словам шеф-дизайнера Mitsubishi Сейдзи Ватанабэ, внешность нового Outlander дает старт «следующему поколению дизайна» японской марки. Многие черты кроссовер позаимствовал у футуристичного концепт-кара Engelberg Tourer, показанного весной прошлого года. Среди наиболее заметных отличий — упрощенные отражатели, иной рисунок решетки радиатора и традиционные зеркала заднего вида вместо миниатюрных камер.
Вероятно, базой для нового Mitsubishi Outlander послужит платформа CMF-С/D, которую автомобиль разделит с новым Nissan X-Trail. В палитру двигателей может войти 2,5-литровый бензиновый мотор, развивающий 184 лошадиные силы и 245 Нм крутящего момента. Пару ему составит вариатор. Европейским покупателям могут также предложить гибридные версии.
Премьера нового Outlander состоится в феврале 2021 года. Первыми рынками для кроссовера четвертой генерации станут США, Канада и Пуэрто-Рико. Когда новинка доберется до других стран, пока не сообщается.
В России пока доступен «третий» Outlander, который обновился в 2015 году. Кроссовер предлагают с тремя моторами на бензине мощностью 146, 167 и 230 сил. Самый мощный мотор работает с шестидиапазонной автоматической коробкой, остальным положен вариатор. Стоимость варьируется от 1 709 000 до 2 639 000 рублей.
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Автоновости , Nissan , Nissan X-Trail , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander
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