Появились подробности о российском Kia Seltos 2021

На форуме Kia-seltos.ru появилась неофициальная информация о кроссовере Kia Seltos 2021 модельного года. Автор публикации приводит прайс-лист на модель, а также перечисляет основные изменения, но не указывает при этом источник. В самой Kia о появлении обновленного «Селтоса» пока не сообщали, как и о пересмотре цен на кроссовер.

Со сменой модельного года Kia Seltos в комплектациях Luxe и Style обзаведется обновленной мультимедийной системой с восьмидюймовым экраном, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а также все без исключения кроссоверы получат новую функцию — напоминание о пассажирах на заднем ряду, утверждается на форуме. Кроме того, в исполнениях Premium и Premium+ система предотвращения фронтального столкновения начнет предупреждать о столкновениях при повороте на перекрестке, а в Prestige добавят воздуховоды для пассажиров второго ряда. И, наконец, из версий Style и Premium исключат 17-дюймовые диски: по умолчанию на кроссовер будут ставиться 18-дюймовые.

Что же касается опубликованных на форуме цен, то Seltos 2021 года окажется на 5-15 тысяч дороже актуальной модели. Например, кроссовер в комплектации Luxe, который сейчас стоит 1 399 900 рублей, прибавит к цене 10 тысяч рублей, версии Style и Prestige — по пять тысяч рублей, а заметнее прочих подорожает полноприводная модификация с мотором 1.6 (177 сил) в исполнении Premium: она будет стоить 2 064 900 рублей, что на 15 тысяч больше нынешней цены. В приведенном на Kia-seltos.ru прайс-листе отсутствуют версии Seltos, снащенные 1,6-литровым двигателем в сочетании с «механикой» и автоматом.