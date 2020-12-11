Мотоциклисты сэкономят на платных дорогах в России 

Владельцы мотоциклов могут меньше платить за возможность проезда по платным проезжим частям. По мнению депутатов, эта категория водителей должна чувствовать себя на этих отрезках комфортно и уверенно.

Как заявили в комитете Госдумы по транспорту, такое предложение стоит внимательно рассмотреть его коллегам, но важно правильно подойти к этому вопросу. Чиновник не требует в категорической форме сокращать тариф за проезд в два раза, но призывает со всей ответственностью изучить данный вопрос. Парламентарий напомнил, что при реализации дорожного нац. проекта исследует все аспекты, связанные с безопасностью и комфортом перемещения по российским проезжим трассам.

Согласно статистическим данным, в нынешнем году жители РФ приобрели на 15 тысяч мотоциклов больше, чем в прошедшем году, что свидетельствует об увеличении популярности этого вида транспорта в стране. По мнению депутата Владимира Афонского, нужно создать все условия, чтобы владельцы байков ощущали себя уверенно на платных дорогах и считали плату справедливой. Уверен депутат также в том, что мотоциклы гораздо меньше наносят ущерба дорожному покрытию в сравнении с машинами.