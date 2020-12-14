Владельцев японских автомобилей предупредили о новой угрозе 

В последнее время в России участились случаи кражи каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Эти узлы, обычно называемые просто катализаторами, помогают снижать токсичность выхлопных газов. Для этого в них используются драгоценные металлы — платина и палладий.

Цена на оригинальный катализатор может доходить до 100 тыс. руб. Выходит этот узел из строя примерно после 120 тыс. км, а в условиях интенсивной эксплуатации — еще быстрее. Чтобы похитить его, достаточно приподнять машину домкратом и вырезать нужный узел из выхлопной системы. У некоторых моделей можно обойтись даже без домкрата, предупреждают эксперты издания Autonews

В Москве выявили организованную преступную группу, которая похищала катализаторы с каршеринговых автомобилей и потом использовала их для ремонта других машин. Ущерб оценили в 8 млн руб. В Санкт-Петербурге похитители катализаторов за 11 дней украли запчастей на 1,7 млн руб. Похитителей задерживали также в Подмосковье и на Дальнем Востоке.

Журналисты отмечают, что воровство катализаторов участилось не только в России. В США летом полиция обнаружила склад с 2 тыс. ворованных устройств. С каждым годом растет число краж катализаторов в Германии, Великобритании и Белоруссии.

Особый интерес у преступников вызывают автомобили с гибридным двигателем — в их катализаторах больше всего дорогостоящего палладия. Самые дешевые катализаторы — у автомобилей с дизельным двигателем. Эксперты объясняют, что в катализаторе может содержаться 1-2 г палладия. При этом стоимость одной унции (31,1 г — «Профиль») драгоценного металла на рынке составляет около $2,35 тыс. Специалисты считают, что по мере ужесточения экологических норм спрос на материалы для катализаторов будет продолжать расти.