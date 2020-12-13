Автоэксперты: Россию захлестнула новая волна автоугонов 

Россию захлестнула новая волна автоугонов. Она примечательна тем, что угонщики переключились на недорогие автомобили.

Эксперты считают, что россиянам придется дополнительно потратиться на безопасность. В частности, таково мнение Андрея Попкова , представителя профсоюза «Таксист», члена общественного совета при Минтрансе . Его цитирует URA.RU

«У меня у самого угнали автомобиль много лет назад, в 2006 году. Я знаю, что это такое. Поэтому обращаюсь к автолюбителям, к профессионалам ставьте автомобили на автостоянку, страхуйте, ну и ставьте средства защиты на автомобиль, вплоть до замков на колеса. Только так вы можете обезопасить себя от угонщиков», — сказал Попков.

Он признал, что на такую защиту россиянам придется потратиться. Государство пока не может обезопасить автолюбителей от преступников.

Юрист Дмитрий Славнов добавил, что страховщики не станут повышать тарифы из-за роста угонов недорогих машин: они побоятся потерять клиентов.

По его словам, в России угоняют машины для разборки. Такие «доноры» ставятся угонщиками в ближайший отстойник и через сутки превращаются в груду запчастей.

Выход один: покупать более надежные противоугонные средства.

Юрист посоветовал ставить не только автономную сигнализацию, но и механическую: блокировку руля и коробки передач. Также хорошо работает система, которая блокирует тормозной контур и зажигание.