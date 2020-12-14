Названы самые угоняемые новые авто 2020 года 

Автоэксперты назвали модели самых угоняемых автомобилей в 2020 году, сообщает «Московский комсомолец». Выводы сделаны на основе исследования специалистов компании «АльфаСтрахование»

Эксперты также составили список самых угоняемых автомобилей премиум-класса. Первые два места в антирейтинге заняли модели Lexus — LX и RX. В тройку самых популярных у преступников дорогостоящих иномарок также вошел Mercedes-Benz S-класса.

Страховщики подчеркнули, что в 2020 году было зафиксировано на 20% угонов меньше, чем в прошлом году. Предполагается, что уровень снижение показателей обусловлено действием ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса.