Названы самые угоняемые новые авто 2020 года 

Автоэксперты назвали модели самых угоняемых автомобилей в 2020 году, сообщает «Московский комсомолец». Выводы сделаны на основе исследования специалистов компании «АльфаСтрахование».
Страховщики изучили количество обращений автовладельцев, у которых похитили машины, застрахованные по КАСКО. Оказалось, что чаще остальных за выплатами обращаются обладатели бизнес-седана Toyota Camry. В списке самых угоняемых автомобилей также значатся «паркетник» Toyota RAV4, отечественный джип Lada 4x4, корейские кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sorento, а также внедорожник Toyota Land Cruiser и один из самых распространенных седанов «среднего класса» Kia Rio.
Эксперты также составили список самых угоняемых автомобилей премиум-класса. Первые два места в антирейтинге заняли модели Lexus — LX и RX. В тройку самых популярных у преступников дорогостоящих иномарок также вошел Mercedes-Benz S-класса.
Страховщики подчеркнули, что в 2020 году было зафиксировано на 20% угонов меньше, чем в прошлом году. Предполагается, что уровень снижение показателей обусловлено действием ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса.
Между тем «Ведомости» отмечают, что представители Всероссийского союза страховщиков составили рейтинг защищенности автомобилей от угона. Так, например, самыми устойчивые к взлому двери установлены на Infiniti QX 50, самые податливые — на Mitsubishi Outlander. Сложнее всего вскрыть капот у Mazda 6, проще всего — у Mitsubishi Outlander. Самая устойчивая крышка багажника — у Hyundai Solaris, у Hyundai Tucson — наоборот. Наивысшие показатели по остеклению кузова также продемонстрировал Hyundai Solaris, самые низкие — Mazda 6. Самая лучшая штатная сигнализация у Infiniti QX 50 и Mercedes-Benz GLE, штатный иммобилайзер и блокиратор рулевого вала у Mazda 6. При этом считается, что перебить номера проще всего у Mitsubishi Outlander, а изготовить дубликат ключа на Volkswagen Polo. По результатам исследования, самым защищенным от угона автомобилем в 2020 году был признана Mercedes-Benz GLE, самым незащищенным — Mitsubishi Outlander.