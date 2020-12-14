В США придумали подушку безопасности-«кокон»

Американская компания Waymo, известная разработками в области беспилотных автомобилей, запатентовала принципиально новую подушку безопасности. Создатели утверждают, что эйрбег, полностью накрывающий собой пассажира, обеспечивает лучшую защиту, чем привычные подушки.

В патентных документах разработка Waymo именуется «Deployable passenger enclosure» или «Разворачиваемое пассажирское ограждение». О принципе работы устройства можно судить по прилагаемым изображениям: на них виден крупный эйрбег, который при столкновении раскрывается и «укутывает» все тело водителя подобно кокону.

Отмечается, что в случае необходимости в салоне можно уместить еще одну такую подушку, которая защитит переднего пассажира и значительно «снизит риск получения травм при аварии».

Заявку на получение патента Waymo подала еще в июне 2018 года, однако документ компании выдали лишь на этой неделе. Пока разработчик не раскрывал информации об инновационном эйрбеге — это может означать, что работы над ним еще не окончены.