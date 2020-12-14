В России средневзвешенная цена авто с пробегом увеличилась на 10% 

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За период январь-октябрь текущего года средневзвешеннаястоимость подержанных легковых машин на отечественном авторынке стала больше на 10,5 процента.

В начале текущего года она достигала 513 600 руб. В октябресредняя цена составила 566 800 руб. В данном случае повышениесредневзвешенных расценок на подержанные транспортные средства в абсолютном выражении превысило 50 000 руб.

По заявлению аналитиков, в процентном соотношении стоимостьмашин с пробегом увеличивается сильней, чем на новые авто. Например, в период январь-октябрь средневзвешенные цены на новыелегковые транспортные средства повысились на 6,9 процента.

Средние расценки подержанных автомобилей специалистырассчитывают, учитывая объемы реализаций моделей, а также годвыпуска автотранспорта. При этом вариации в учет не берутся.

Ранее новостной портал «car.ru» сообщал, что стоимость новыхтранспортных средств на территории Российской Федерации можетувеличиться на 2-5 процентов с января будущего года.