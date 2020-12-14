Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

В России средневзвешенная цена авто с пробегом увеличилась на 10% 

Car.ru 1 час назад
В России средневзвешенная цена авто с пробегом увеличилась на 10%
Фото: Car.ru
За период январь-октябрь текущего года средневзвешеннаястоимость подержанных легковых машин на отечественном авторынке стала больше на 10,5 процента.
В начале текущего года она достигала 513 600 руб. В октябресредняя цена составила 566 800 руб. В данном случае повышениесредневзвешенных расценок на подержанные транспортные средства в абсолютном выражении превысило 50 000 руб.
По заявлению аналитиков, в процентном соотношении стоимостьмашин с пробегом увеличивается сильней, чем на новые авто. Например, в период январь-октябрь средневзвешенные цены на новыелегковые транспортные средства повысились на 6,9 процента.
Средние расценки подержанных автомобилей специалистырассчитывают, учитывая объемы реализаций моделей, а также годвыпуска автотранспорта. При этом вариации в учет не берутся.
Ранее новостной портал «car.ru» сообщал, что стоимость новыхтранспортных средств на территории Российской Федерации можетувеличиться на 2-5 процентов с января будущего года.
Видео дня. Самые высокие «Жигули» попали в книгу рекордов России
Car.ru: последние новости
Катализаторы в японских автомобилях стали мишенью злоумышленников Катализаторы в японских автомобилях стали мишенью злоумышленников Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года Версия Volkswagen ID 6 увидит свет в 2023 году Версия Volkswagen ID 6 увидит свет в 2023 году
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение