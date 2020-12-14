Задержан стрелявший из Maybach в центре Москвы 

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Полиция задержала водителя, открывшего стрельбу из автомобиля Maybach на Тверской улице в Москве в воскресенье, 13 декабря. Об этом сообщает РЕН ТВ

Задержанный — Денис Романов . Ранее стало известно, что автомобиль принадлежит столичному бизнесмену Станиславу Внукову.

По информации телеканала, стрельба велась их охолощенного оружия.

Накануне агентство ТАСС сообщало, что в воскресенье вечером из проезжающего по Тверской улице автомобиля раздалось несколько хлопков. Полиция установила, что машина принадлежит столичному бизнесмену, однако за рулем мог находиться кто-то другой. Полиция начала розыск автомобиля и стрелявших из него людей.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе в Москве неизвестный обстрелял детский сад из пневматической винтовки. Очевидцы слышали по крайней мере три выстрела. Предположительно, стрельба велась из дома напротив. Инцидент произошел вечером, когда родители забирали детей из сада. Один взрослый получил ранения.