Как будут штрафовать «зайцев» на платных дорогах

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о введении штрафов за неуплату проезда по платной автодороге.

Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".

Изначально предполагалось, что неоплата проезда по платным автомобильным дорогам для водителя и владельца легкового транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, будет грозить штрафом в размере 2,5 тысячи рублей, для водителей и собственников грузового автотранспорта или автобуса, принадлежащего иностранному перевозчику, штраф составит 5,5 тысячи рублей.

Однако ко второму чтению размер штрафов был снижен. Так, законопроектом предлагается установить административную ответственность за неоплаченный проезд по платным дорогам в виде штрафа для водителей легкового авто — в размере 1,5 тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, привлеченные к ответственности и оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении прекращается.

Помимо этого, если правонарушение было зафиксировано средствами фото— и видеофиксации дважды за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.