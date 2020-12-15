В России появится новый автомобильный знак 

В следующем году в России может появиться новый специальный знак — «Подключенный автомобиль», сообщает ТАСС со ссылкой на авторов идеи из Национальной технической инициативы (НТИ) «Автонет». Знаком предлагают оснащать автомобили, оснащенные устройствами передачи данных — к примеру, ЭРА-ГЛОНАСС и «Платон».

По планам «Автонета», знак «Подключенный автомобиль» будут выдавать россиянам в дилерских центрах при покупке машины. Однако официального статуса наклейка не получит — ее размещение будет добровольным. Реализовать идею уже согласились помочь в ассоциации «Российские автомобильные дилеры»

«На знаке будет изображен автомобиль в желтом круге, с крыши которого будут исходить волны», — описали нововведение в НТИ.

Также авторы идеи пояснили, что цель нового знака — повышение цифровой грамотности российских автомобилистов. Как правило, далеко не все они обладают достаточной информацией об оборудовании машины. При этом данные без их ведома передаются автопроизводителям, которые пользуются ими в собственных целях.

По прогнозам аналитиков «Автонета», уже через десятилетие не менее 600 миллионов транспортных средств в мире станут «подключенными» к различным устройствам передачи данных. На сегодняшний день только система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС используется в шести миллионах машин.

Новый знак «Подключенный автомобиль» покажут на мероприятии Urban Mobility Forum, которое пройдет в Москве 22 декабря.