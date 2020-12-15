Европа откажется от продаж грузовиков на бензине 

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Крупнейшие автопроизводители ЕС решили отказаться от продаж грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году. Об этом пишет Financial Times

Соглашения подписали компании Daimler , Scania, Man, Volvo , Daf, Iveco и Ford под эгидой Ассоциации европейских производителей автомобилей. Альянс планирует сделать ставку на аккумуляторные технологии, водород, экологически чистые виды топлива.

На новые технологии объединение потратит 50-100 миллиардов евро. Автопроизводители также высказались за повышение налога на выбросы углерода по всей Европе.