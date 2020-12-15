К вечеру в Москве обещают 9-бальные пробки

К вечеру в Москве ожидаются пробки до 9 баллов из-за снегопада. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

"К вечеру прогнозируем до 9 баллов. Плотно будет в центральной части города, на кольцах (ТТК и МКАД) + а также в районе проведения дорожных работ (это пересечение Волоколамки и МКАД, Северянинский путепровод, 82 км МКАД)", — говорится в публикации.

Автомобилистов призывают пересесть из-за погодных условий на общественный транспорт.

В настоящий момент в городе затруднено движение на Ярославском, Варшавском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов. Плотное движение также от Лосиного острова до Дмитровского шоссе и на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до до съезда в сторону Ясенево.