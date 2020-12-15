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General Motors открыл первый центр 3D-печати автомобильных деталей 

Профиль 24 минуты назад
General Motors открыл первый центр 3D-печати автодеталей
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Концерн General Motors объявил об открытии нового завода по аддитивному производству. Это означает, что инженеры GM получат доступ ко всей отрасли, основной целью которой является быстрое создание деталей. Такой подход не только ускорит разработку автомобиля, но и значительно сократит затраты, необходимые для проектирования новых моделей.
Предприятие площадью 1400 квадратных метров получило название Центр аддитивной индустриализации (AIC). Оно располагает 24 3D-принтерами, способными печатать детали с использованием различных технологий. Производство возможно как с полимерными, так и с металлическими растворами. Большинство 3D-принтеров используют моделирование методом наплавления. Принтер выдавливает расплавленный пластиковый композит на поверхность сборки по одному слою. И так до тех пор, пока модель не будет завершена. Кроме этого, в компании есть промышленные установки, которые используют методы селективного лазерного спекания и выборочной лазерной плавки.
Все это позволяет GM производить множество деталей, а также сами автомобили, такие как Corvette C8. R и Silverado. Недавно был показан рычаг переключения передач новых Cadillac CT4-V и CT5-V Blackwing с механической коробкой. Как оказалось, медальон на верхней части рычага был напечатан на 3D-принтере, как и несколько воздуховодов, и кронштейн для электрического разъема. Это будут самые первые серийные автомобили в линейке GM, оснащенные 3D-печатными компонентами. GM также использовала принтеры для ускорения разработки будущих автомобилей, сообщает The Drive.
Сборочный завод GM в Арлингтоне в Техасе, США, где производятся Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Tahoe и GMC Yukon, также получил в подарок подобные детали. AIC напечатала почти 100 фирменных компонентов для поддержки запуска новых полноразмерных внедорожников GM. Компания планирует расширить свои возможности 3D-печати. А именно, ожидается производство деталей для классических автомобилей.
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Автоновости , Cadillac Escalade , Chevrolet , Cadillac , GMC Yukon , Chevrolet Suburban
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