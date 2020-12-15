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Появились подробности о первом электрокаре Subaru 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Появились подробности о первом электрокаре Subaru
Фото: © Subaru
Японская компания Subaru раскрыла подробности о своем первом полностью электрическом автомобиле. Он будет представлять собой среднеразмерный кроссовер, схожий по габаритам с Forester и построенный на платформе, разработанной совместно с Toyota. Основным рынком для модели станет Европа.
Пока Subaru озвучила только примерную дату премьеры: электрокар дебютирует в первой половине 2020-х годов. По более ранним неофициальным данным, его могут представить уже осенью следующего года на Токийском автосалоне.
В Subaru также отметили, что появление «зеленого» автомобиля даст начало второму этапу электрификации модельного ряда японской компании в Европе. На сегодняшний день в портфеле марки имеются три автомобиля с силовыми установками, работающими по принципу «умеренный гибрид»: Impreza, XV и Forester. На них приходится примерно 60 процентов европейских продаж.
© Subaru / Макет Subaru Evortis
Первый электрокар Subaru станет серийным воплощением концепт-кара Evoltis, у которого может позаимствовать не только основные черты внешности, но и название. В основу новинки ляжет платформа e-TNGA, разработанная инженерами Subaru и Toyota. Та же архитектура станет базой для электрокроссовера Toyota размером с RAV4, также предназначенного для европейского рынка — его представят уже в следующем году. Позже на платформе будут построены еще пять «батарейных» Toyota: три кроссовера, седан и минивэн.
Есть предварительные данные и об оснащении электрокросса: ожидается, что отдача его силовой установки составит как минимум 290 лошадиных сил, а аккумуляторы обеспечат не менее 500 километров хода на одной зарядке. Уже в «базе» будет доступен полный привод.
Также в список оснащения первого «зеленого» Subaru войдет пакет систем безопасности EyeSight. Он включает в себя системы автоматического торможения и контроля полосы, автопарковщика и камеры кругового обзора.
По планам Subaru, модельный ряд марки будет полностью электрифицирован к 2035 году, а уже в 2030-м доля продаж электрокаров и гибридов должна составить 40 процентов от общего объема.
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Автоновости , Subaru , Toyota
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