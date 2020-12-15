Профессия водителя вошла в топ-3 самых востребованных

В результате исследования, проведённого специалистами одной из крупнейших российских компаний интернет-рекрутмента HeadHunter, был определён ТОП-3 самых востребованных в 2020 году профессий, и вакансия водителя занимает в нём третью строку.

Эксперты HeadHunter проанализировали рынок вакансий за прошедшие месяцы текущего года, определив, сотрудников каких профессий чаще всего искали в этот период работодатели. В итоге, первое место рейтинга, по результатам проведённого исследования, занимают менеджеры по продажам. Вторая строка ТОП-3 досталась профессии инженера, а третьими в списке наиболее востребованных в этом году оказались водители.

Кроме вошедших в ТОП специальностей, в числе востребованных у российских работодателей в 2020 году были врачи. Часто появлялись объявления о поиске специалиста на вакантное место бухгалтера, токаря, менеджера по работе с клиентами, торгового представителя и продавца-консультанта.

Самое интересное, что список самых востребованных профессий в Москве и в целом по стране несколько отличаются. Так, первые два места в столичном рейтинге занимают те же специальности, что и в общероссийском, а вот водители оказались на четвёртой строчке, уступив место бухгалтерам. В числе самых нужных в столице также названы программисты, юристы, повара, кладовщики и кассиры-продавцы.