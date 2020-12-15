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Профессия водителя вошла в ТОП-3 самых востребованных в 2020 году 

Car.ru 4 часа назад
Профессия водителя вошла в топ-3 самых востребованных
Фото: car.ru
В результате исследования, проведённого специалистами одной из крупнейших российских компаний интернет-рекрутмента HeadHunter, был определён ТОП-3 самых востребованных в 2020 году профессий, и вакансия водителя занимает в нём третью строку.
Эксперты HeadHunter проанализировали рынок вакансий за прошедшие месяцы текущего года, определив, сотрудников каких профессий чаще всего искали в этот период работодатели. В итоге, первое место рейтинга, по результатам проведённого исследования, занимают менеджеры по продажам. Вторая строка ТОП-3 досталась профессии инженера, а третьими в списке наиболее востребованных в этом году оказались водители.
Кроме вошедших в ТОП специальностей, в числе востребованных у российских работодателей в 2020 году были врачи. Часто появлялись объявления о поиске специалиста на вакантное место бухгалтера, токаря, менеджера по работе с клиентами, торгового представителя и продавца-консультанта.
Самое интересное, что список самых востребованных профессий в Москве и в целом по стране несколько отличаются. Так, первые два места в столичном рейтинге занимают те же специальности, что и в общероссийском, а вот водители оказались на четвёртой строчке, уступив место бухгалтерам. В числе самых нужных в столице также названы программисты, юристы, повара, кладовщики и кассиры-продавцы.
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