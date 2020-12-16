Toyota собралась обогнать Tesla 

Toyota собирается представить электромобиль с твердотельным аккумулятором в следующем году. Эта технология поможет компании обогнать Tesla и стать лидером рынка, пишет Nikkei Asia.

Аккумулятор позволит преодолеть расстояние в 500 километров без остановки, а его полная зарядка займет 10 минут. Электромобили Toyota будут иметь запас хода более чем в два раза превышающий ход электрокаров на литий-ионных батареях. При этом кузов будет компактным.

Ранее рыночная капитализация Tesla превысила 600 миллиардов долларов. Автогигант поставил очередной рекорд, который позволит производителю электромобилей стать шестой по величине компанией в индексе S&P 500.