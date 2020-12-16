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Toyota собралась обогнать Tesla 

Lenta.ru 5 часов назад
Toyota собралась обогнать Tesla
Фото: Reuters
Toyota собирается представить электромобиль с твердотельным аккумулятором в следующем году. Эта технология поможет компании обогнать Tesla и стать лидером рынка, пишет Nikkei Asia.
Аккумулятор позволит преодолеть расстояние в 500 километров без остановки, а его полная зарядка займет 10 минут. Электромобили Toyota будут иметь запас хода более чем в два раза превышающий ход электрокаров на литий-ионных батареях. При этом кузов будет компактным.
Ранее рыночная капитализация Tesla превысила 600 миллиардов долларов. Автогигант поставил очередной рекорд, который позволит производителю электромобилей стать шестой по величине компанией в индексе S&P 500.
С начала года акции компании выросли примерно на 667 процентов. Текущая рыночная капитализация Tesla выше, чем у Toyota и Ford. В начале декабря Маск предупредил сотрудников о рисках обвала акций автогиганта. Работники должны сосредоточиться на получении прибыли и сокращать расходы, считает бизнесмен.
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Автоновости , Tesla , Toyota , Ford
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