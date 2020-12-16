Названы самые угоняемые автомобили в России 

"Важно отметить, что в России по каско застрахованы порядка 4 миллионов автомобилей, включая грузовые. По данным ГИБДД, в год около 20 тысяч автомобилей угоняются, а согласно статистике Банка России, страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно 6,5 тысячи автомобилей", — прокомментировал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Андрей Ковалев.