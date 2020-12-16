Pagani показала на видео загадочную новинку 

Компания Pagani опубликовала в твиттере тизер загадочной новинки и назвала дату премьеры — 17 декабря. Из короткого ролика можно узнать, что на суперкаре будет стоять указатель скорости напора воздушного потока, как на самолетах, из чего можно сделать осторожное предположение об использовании атмосферного двигателя.

Но это лишь один из вариантов расшифровки загадочного послания Pagani. Возможно, речь действительно идет о Huayra R, которой прочат безнаддувный V12, разработанный в сотрудничестве с немецкой HWA AG . Этот двигатель будет выдавать около 900 лошадиных сил и раскручиваться до 9500 оборотов в минуту, что сделает «эрку» самой мощной моделью итальянской марки на сегодняшний день.

On December 17th, we will celebrate Air Speed.



Stay with us and hold on tight!#pagani pic.twitter.com/iUYl6DbHQh— Pagani Automobili (@OfficialPagani) December 14, 2020

Другая версия — превью нового суперкара, известного под заводским обозначением C10. И фраза «мы отпразднуем воздушную скорость» в подписи к видео вполне может отсылать к его имени, так или иначе связанному с ветром. Ведь, как известно, Уайра названа в честь бога ветра Huayra-tata, или Wayra Tata , почитаемого у коренных жителей Эквадора, индейцев пуруха и кечуа. Впрочем, это все догадки, и насколько они верны станет известно уже 17 декабря.