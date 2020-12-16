Сертификация внедорожника Aurus Komendent откладывается

Российский внедорожник Aurus Komendent должен был пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в конце 2020 года либо в начале 2021-го, об этом заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров. Однако согласно новой информации, которую приводит агентство «Москва», сертификация модели откладывается — ОТТС будет выдано только под конец 2021 года.

Разработчик и производитель автомобилей Aurus, ФГУП «НАМИ», в настоящее время занимается сертификацией оригинальных компонентов «Коменданта». По словам заместителя генерального директора НАМИ Андрея Гармая, автомобили, предназначенные для проведения сертификационных испытаний, изготовят в начале 2021 года, а ОТТС будет выдано под конец года. Этот документ позволяет начать массовое производство модели и выпустить ее на рынок.

Гармай также рассказал, что в настоящее время завершаются сертификационные испытания микроавтобуса Aurus Arsenal, ОТТС на который может появиться в открытой базе Росстандарта уже в начале следующего года.

В августе 2020 года сообщалось, что Минпромторг во второй раз перенес сроки производства внедорожника Aurus: премьеру внедорожника отложили до осени 2021 года, а серийный выпуск планируют начать весной 2022 года. Производство модели организуют на заводе Sollers в Елабужском районе Республики Татарстан.