Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶

Kia представила в Европе гибридный Sorento 

Car.ru 3 часа назад
Kia представила в Европе гибридный Sorento
Фото: KIA
Представители KIA обозначили дату старта продажгибридного кроссовера Sorento новой генерации. На рынке Европымашина появится в начале следующего года.
Новый паркетник KIA Sorento получил гибридный электро-бензиновый мотор с опцией зарядки от электросети. В состав этой силовой установки попали электродвигатель емкостью 67 кВт/ч и развивающий 180 л.с. агрегат объемом 1,6 литра. Оба взаимодействуют с шестиступенчатым «автоматом» Общая мощность этой установки составляет 265 л.с.
Все клиенты компании, кто решит купить этот автомобиль, смогутполучить доступ к сервису KiaCharge, что даст им возможность пользоваться услугами зарядных станций на территории европейских государств, всего таковых насчитывается почти 160 тысяч. Для активации сервиса необходимо установить специальное мобильное приложение или обзавестись картой клиента. В компании отметили, что KIA Sorento в гибридной версии будет поставляться только в Старый свет, но не ранее следующего года.
Первая модель KIA Sorento вышла на рынок еще в 2002 году, еепозиционировали как рамный вездеход. Та комплектация имелапятиместный салон, созданный в строгой стилистике с качественными отделочными фрагментами. Кресло для водителя обладало несколькими регуляторами для электропривода, все остальные места были обеспечены подголовниками. Помимо того, в салоне этой модификации можно было увидеть большое количество всяческих отделений и мини-«карманов» для размещения там небольших вещей. Всего компания смогла выпустить почти 900 000 моделей первого поколенияSorento.
Видео дня. В России вступают в силу новые правила прохождения техосмотра
Car.ru: последние новости
В России новый знак «Подключенный автомобиль» может появиться в 2021 году В России новый знак «Подключенный автомобиль» может появиться в 2021 году Катализаторы в японских автомобилях стали мишенью злоумышленников Катализаторы в японских автомобилях стали мишенью злоумышленников Названы цены на обновлённый Subaru XV Названы цены на обновлённый Subaru XV
Комментарии
Автоновости , Kia , Kia Sorento
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение