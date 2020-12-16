Kia представила в Европе гибридный Sorento 

Представители KIA обозначили дату старта продажгибридного кроссовера Sorento новой генерации. На рынке Европымашина появится в начале следующего года.

Новый паркетник KIA Sorento получил гибридный электро-бензиновый мотор с опцией зарядки от электросети. В состав этой силовой установки попали электродвигатель емкостью 67 кВт/ч и развивающий 180 л.с. агрегат объемом 1,6 литра. Оба взаимодействуют с шестиступенчатым «автоматом» Общая мощность этой установки составляет 265 л.с.

Все клиенты компании, кто решит купить этот автомобиль, смогутполучить доступ к сервису KiaCharge, что даст им возможность пользоваться услугами зарядных станций на территории европейских государств, всего таковых насчитывается почти 160 тысяч. Для активации сервиса необходимо установить специальное мобильное приложение или обзавестись картой клиента. В компании отметили, что KIA Sorento в гибридной версии будет поставляться только в Старый свет, но не ранее следующего года.

Первая модель KIA Sorento вышла на рынок еще в 2002 году, еепозиционировали как рамный вездеход. Та комплектация имелапятиместный салон, созданный в строгой стилистике с качественными отделочными фрагментами. Кресло для водителя обладало несколькими регуляторами для электропривода, все остальные места были обеспечены подголовниками. Помимо того, в салоне этой модификации можно было увидеть большое количество всяческих отделений и мини-«карманов» для размещения там небольших вещей. Всего компания смогла выпустить почти 900 000 моделей первого поколенияSorento.