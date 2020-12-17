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У российских водителей осталось две недели на замену продленных прав 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Водителям напомнили о необходимости заменить права
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Две недели осталось у водителей в РФ на то, чтобы заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В начале декабря ГИБДД РФ напоминала автолюбителям о том, что они должны заменить права, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля и был продлен до конца года из-за коронавируса. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции, чтобы заменить права до конца месяца.
За управление автомобилем с просроченными правами существует административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").
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Автоновости , Водительские права , ГИБДД
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