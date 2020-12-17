Интерес россиян к покупке ОСАГО и каско онлайн вырос почти вдвое 

Российские водители почти вдвое чаще интересовались покупкой полисов ОСАГО и каско онлайн в этом году, чем в прошлом, говорится в исследовании финансового маркетплейса Сравни.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Маркетплейс провел исследование интереса россиян к финансовым продуктам в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Аналитики изучили трафик на сайте с 8 миллионами активных пользователей в месяц. Среди прочего, они проанализировали динамику по автострахованию.

"Россияне в 2020 году почти в 2 раза чаще по сравнению с 2019 годом интересовались оформлением страховых полисов ОСАГО и каско онлайн. Прирост по ОСАГО составил 88,7%, по каско — 90,5%", — говорится в исследовании.

Как пояснил агентству директор по развитию страхового бизнеса Сравни.ру Александр Крайник, всплеск спроса на ОСАГО произошел в апреле — в первую очередь из-за эпидемиологической обстановки, ведь многие точки продаж были закрыты. "При этом разрешили оформление полисов без прохождения диагностики автомобиля… В апреле поставлен исторический рекорд по полисам электронного ОСАГО, их доля увеличилась более чем на 10%", — добавил Крайник.

Кроме того, в прошлом году прошла реформа расчета коэффициента бонус-малус, или коэффициента аварийности, который влияет на итоговую стоимость ОСАГО. Теперь он автоматически присваивается водителям раз в год — 1 апреля. В этом году он был впервые пересчитан по-новому. "С этой реформой количество автовладельцев, для которых полис стал дешевле, составило порядка 5-7%", — отметил эксперт.

Всплеск интереса к каско исследователи зафиксировали в июле, что может быть связано с отложенным спросом, который проявился после снятия карантинных ограничений.

В исследовании также отмечается, что в 2020 году на 30,3% вырос спрос на кредиты — пик пришелся на период с конца марта по начало апреля, увеличился и интерес к кредитным картам — прирост год к году составил 102%. Прирост по запросам на ипотеку составил 212%, а по запросам на вклады — всего порядка 3%, добавляют аналитики.