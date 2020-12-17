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Volkswagen представил новый Tiguan eHybrid 

Car.ru 3 часа назад
Volkswagen представил новый Tiguan eHybrid
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Volkswagen сообщил, что запускает на рынке свой новый проект — кроссовер Tiguan eHybrid. Модель разрабатывали в рамках программы по массовой электрификации всего модельного ряда.
Известно, что новый VW Tiguan eHybrid предлагается на рынке в трех комплектациях — Life, Elegance и R-Line.
В паркетнике предусмотрен базовый пакет опций, в числе которых — приборная панель, трёхонный климат-контроль, многофункциональное рулевое колесо с кожаной оплеткой, адаптивный круиз-контроль, пакет парктроников. Во всех версиях новинки есть и дополнительные функции.
В качестве силовой установки предусмотрена гибридная платформа, которая включает бензиновый 4-цилиндровый двигатель на 1.4 литра и электромотор. В паре с ними работает 6-ступенчатая АКПП.
Теперь водитель может сам подключать режим GTE, при котором мотор и электродвигатель в паре создают крутящий момент в 400 Н*м. Гибридная установка выдает в общей сложности 241 л.с. Аккумулятор можно заряжать через обычную сеть.
Сейчас компания уже принимает первые заказы от клиентов. Стоимость новинки в Германии составляет 3 800 000 рублей.
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Автоновости , Volkswagen
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