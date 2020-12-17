В 2021 году в России изменится порядок прохождения ТО

Журналисты Ura.ru перечислили нововведения, задевающие российских автолюбителей, которые вступят в силу в 2021 году. В перечне — новый порядок прохождения технического осмотра (ТО), новые правила сдачи экзамена в автошколах, а также дополненный список неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.

Изменения, касающиеся прохождения ТО, вступят в силу с 1 марта. Нововведения, по словам экспертов МВД, необходимы для того, чтобы исключить фальсификации. По новым правилам, автомобили нужно будет дважды (до прохождения ТО и после) фотографировать при помощи поверенных в Росстандарте устройств.

Снимки будут привязываться к геолокации, а сотрудники станций технического осмотра будут обязаны заверять материалы электронной подписью во избежание их подделки. Предполагается, что автомобили «моложе» четырех лет не будут проходить ТО, «моложе» 10 лет — один раз в два года, все остальные — раз в год.

В новом году изменится порядок сдачи экзамена на водительские права в автошколах. В ГИБДД было принято решение исключить тестирование водительских навыков на закрытой площадке (автодроме).

Главный автоинспектор России Михаил Черников подчеркивал, что в экзамене по новым правилам больше внимания будет уделяться подготовке потенциальным водителям в условиях реального дорожного движения. Экзаменующихся будут больше «гонять» по автострадам, парковкам, развязкам, перекресткам.

Наконец, в 2021 году вступит в силу новый список неисправностей, при которых запрещено ездить на автомобиле. В частности, полицейские настаивают, что нельзя ездить на машине, если зимние шины на ней установлены не на всех колесах. Те же требования касаются авто с восстановленными покрышками на передней оси.

Также инспекторы ГИБДД запретят ездить на зимней резине летом, а зимой — на летней. Ограничения также коснутся нештатных ламп в головной оптике, деталей с дефектами в системе рулевого управления, тормозов со следами коррозии. Предполагается, что нововведения начнут действовать с 1 июня 2021 года.