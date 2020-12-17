АвтоВАЗ впервые за девять лет сменит директора по дизайну 

«С 1 января 2021 года Жан-Филипп Салар займет должность вице-президента, директора по дизайну LADA. Стив Маттин, занимавший эту должность последние девять лет, принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам», — говорится в пресс-релизе на сайте Lada.