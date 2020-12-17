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Главным дизайнером «АвтоВАЗа» назначен Жан-Филипп Салар 

News.ru 2 часа назад
Главным дизайнером «АвтоВАЗа» назначен Жан-Филипп Салар
Фото: пресс-центр АвтоВАЗа
Бывший директор по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе Жан-Филипп Салар назначен новым директором по дизайну Lada. Официально Салар вступит в должность с 1 января 2021 года.

Я желаю господину Салару всего наилучшего на новом посту и рассчитываю на его весомый вклад в реализацию амбициозного продуктового плана Lada, — сказал глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис.

Занимавший последние девять лет эту должность Стив Маттин принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам. Теперь он станет советником главы компании Ива Каракатзаниса, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Каракатзанис также поблагодарил Маттина за участие в масштабном обновлении модельного ряда Lada и за то, что принял предложение продолжить отношения с «АвтоВАЗом» в качестве его советника.
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Автоновости , Lada , Renault , Стив Маттин , Автоваз
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