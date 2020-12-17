Верховный суд разъяснил, какие автомобильные номера считаются фальшивыми 

Государственный автомобильный номер считается фальшивым, если он содержит любые искажения, допускающие иное прочтение номера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление пленума Верховного суда РФ.

Как следует из постановления Верховного суда, подделкой признается изготовление номерного знака в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение изменений, искажающих нанесенные на него символы, например, путем выдавливания, механического удаления символов, подчистки, подкраски, из-за чего номерной знак может быть неверно прочтен.

Статья 326 УК РФ («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства») предусматривает наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до обязательных (на срок до 360 часов), исправительных (до одного года) работ либо до двух лет лишения свободы или принудительных работ.

Ранее «Рамблер» сообщал, что с 1 декабря водителей, которые пользуются телефонами за рулем, начали вычислять с помощью программного модуля, установленного на системы фото-, видеофиксации нарушений «Стрелка-360». В Москве фиксацию ведут 8 дорожных камер. Размер штрафа составляет тысячу рублей за ремень и 1,5 тысячи рублей за телефон. За неделю работы в столице было выявлено около тысячи нарушителей.