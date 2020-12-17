Москвичей начали штрафовать за разговоры по телефону и непристегнутый ремень 

Начиная с первого декабря столичное ГИБДД вынесло более двух тысяч постановлений водителям за разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень безопасности. Новые нарушения позволяют фиксировать «умные» дорожные комплексы фотовидеофиксации, оснащенные нейросетями.

Сейчас в столице функционирует 8 «умных» камер, которые расположены на ТТК, Садовом кольце, Северо-Восточной хорде, а также на проспекте Вернадского, Мичуринском проспекте и Звенигородском шоссе. Нарушителей распознает специальный программный модуль «Безопасность», который встроен в каждый комплекс фотовидеофиксации. Система, работающая на основе нейросетей, способна самостоятельно определять разговаривает ли водитель по телефону во время движения и пристегнут ли он ремнем безопасности. Результат работы нейросетей отправляется на проверку в ЦОДД, после чего поступает в 4-й отдел ГИБДД, где инспекторы перепроверяют все данные и выносят постановления.

С первого декабря «умные» дорожные камеры зафиксировали более 100 разговоров по телефону во время движения, за что все водители получили штраф в размере 1 000 рублей. Не пристегнули ремень безопасности около 2 300 водителей. Санкция за данное нарушение составляет 1 500 рублей. При этом в ЦОДД заявили, что любое использование телефона без hands free во время управления автомобилем является нарушением. Если нужно воспользоваться навигатором, то смартфон надо закрепить на специальном удерживающем устройстве.

Запустить новую технологию распознавания нарушений планировали в середине ноября. Однако из-за рисков «необоснованного привлечения к ответственности» специалисты приняли решение отложить старт на первое декабря. При этом по каждому нарушению технология формирует 10 фотографий, а в самом постановлении ретуширует лицо водителя и пассажира.

Прокуратура приостановила действие закона о праве на ремонт