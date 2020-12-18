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Президент Toyota Motor раскритиковал излишний хайп вокруг электромобилей 

Мир24 и ещё 1 2 часа назад
Глава Toyota раскритиковал излишний хайп вокруг электромобилей
Фото: PA Images\TASS
Президент корпорации Toyota Motor Акио Тойода назвал чрезмерным «хайп» вокруг электромобилей. Об этом он заявил в ходе выступления на итоговой пресс-конференции Японской ассоциации автопроизводителей, сообщает «Интерфакс».
По словам Тойоды, сторонники электрокаров не учитывают выбросы, образующиеся в результате генерации электроэнергии, и расходы правительства, связанные с переходом на этот транспорт.
Япония осталась бы без электричества летом, если бы все автомобили в стране были электрическими, указал он. Тойода добавил, что стоимость инфраструктуры, необходимой государству для полного перехода на электрокары, составит от 14 до 37 триллионов иен ($135 — 358 миллиардов).

«Когда политики говорят, что нужно избавиться от всех автомобилей с бензиновыми двигателям, понимают ли они, о чем идет речь?», — задался вопросом президент корпорации Toyota Motor.

По мнению Тойоды, чересчур поспешный запрет бензиновых авто приведет к краху текущей модели бизнеса автопроизводителей и потере миллионов рабочих мест. Кроме того, он опасается, что машины могут стать недоступными для среднестатистического жителя Японии.
Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что правительство Японии планирует в скором времени объявить о введении запрета на продажу новых машин с бензиновыми двигателями с 2035 года при сохранении возможности покупки гибридных автомобилей. Однако позднее в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии журналистам рассказали, что окончательное решение на этот счет пока не принято.
Ранее сообщалось, что количество электромобилей в Москве в 2020 году выросло на 20%.
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Автоновости , Toyota , Toyota Motors , Минэкономразвития , Интерфакс
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