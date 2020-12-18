Глава Toyota раскритиковал излишний хайп вокруг электромобилей

Президент корпорации Toyota Motor Акио Тойода назвал чрезмерным «хайп» вокруг электромобилей. Об этом он заявил в ходе выступления на итоговой пресс-конференции Японской ассоциации автопроизводителей, сообщает «Интерфакс»

По словам Тойоды, сторонники электрокаров не учитывают выбросы, образующиеся в результате генерации электроэнергии, и расходы правительства, связанные с переходом на этот транспорт.

Япония осталась бы без электричества летом, если бы все автомобили в стране были электрическими, указал он. Тойода добавил, что стоимость инфраструктуры, необходимой государству для полного перехода на электрокары, составит от 14 до 37 триллионов иен ($135 — 358 миллиардов).

«Когда политики говорят, что нужно избавиться от всех автомобилей с бензиновыми двигателям, понимают ли они, о чем идет речь?», — задался вопросом президент корпорации Toyota Motor.

По мнению Тойоды, чересчур поспешный запрет бензиновых авто приведет к краху текущей модели бизнеса автопроизводителей и потере миллионов рабочих мест. Кроме того, он опасается, что машины могут стать недоступными для среднестатистического жителя Японии.