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Российские дилеры рассказали о дефиците моделей в автосалонах 

Car.ru 2 часа назад
Дилеры рассказали о дефиците моделей в автосалонах
Фото: Car.ru
В РФ большая часть автосалонов испытывает дефицит новых машин. По мнению дилеров, обстановка на рынке сможет восстановиться не ранее весны.
Больше сотни российских дилеров рассказали, автомобилей каких производителей сейчас больше в автосалонах. По словам 25% респондентов, ныне самая положительная ситуация у отечественной фирмы LADA. Дилерские сети южнокорейских марок Hyundai и KIA в данное время нуждаются в самых популярных транспортных средствах больше всех остальных.
Еще 58% продавцов заявили, что в ноябре новинок в их складах было практически в два раза больше, чем год назад. У 13% дилеров количество имеющихся автомобилей снизилось почти на 30%. Каждый пятый реализатор отметил, что число моделей не изменилось, а у 9% сейчас склад более чем укомплектован по сравнению с прошедшим годом.
Большинство российских дилеров уверены, что ближайшей весной спрос на транспорт возвратится на уровень 2019 года. Почти 6% допустили восстановление продаж произойдет в первые два месяца года, а 11% считают, что рынок стабилизируется уже в январе. Две трети респондентов не исключили, что несмотря на некоторые положительные прогнозы, ряд автомобилей снова подорожают.
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Автоновости , Hyundai , Kia , Lada
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