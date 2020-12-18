Дилеры рассказали о дефиците моделей в автосалонах

В РФ большая часть автосалонов испытывает дефицит новых машин. По мнению дилеров, обстановка на рынке сможет восстановиться не ранее весны.

Больше сотни российских дилеров рассказали, автомобилей каких производителей сейчас больше в автосалонах. По словам 25% респондентов, ныне самая положительная ситуация у отечественной фирмы LADA . Дилерские сети южнокорейских марок Hyundai KIA в данное время нуждаются в самых популярных транспортных средствах больше всех остальных.

Еще 58% продавцов заявили, что в ноябре новинок в их складах было практически в два раза больше, чем год назад. У 13% дилеров количество имеющихся автомобилей снизилось почти на 30%. Каждый пятый реализатор отметил, что число моделей не изменилось, а у 9% сейчас склад более чем укомплектован по сравнению с прошедшим годом.

Большинство российских дилеров уверены, что ближайшей весной спрос на транспорт возвратится на уровень 2019 года. Почти 6% допустили восстановление продаж произойдет в первые два месяца года, а 11% считают, что рынок стабилизируется уже в январе. Две трети респондентов не исключили, что несмотря на некоторые положительные прогнозы, ряд автомобилей снова подорожают.