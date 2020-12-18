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Эксперт объяснил запах бензина в салоне автомобиля зимой 

Вероника Полынина 4 часа назад
Эксперт объяснил запах бензина в салоне автомобиля зимой
Фото: РИА Новости
Эксперт издания "Автовзгляд" рассказал, какие причины могут вызывать запах бензина в салоне автомобиля зимой.
Первым делом эксперт рекомендовал проверить крышку топливной горловины, которая может быть недокручена или сорвана. Испаряясь, топливо попадает в салон.
Другой причиной стойкого запаха топлива в салоне может быть изношенность гофры или уплотнительного кольца в выхлопной системе.

«Диагностика проста: заезжаем на «яму», даем мотору остыть, а потом, запустив двигатель, внимательно смотрим на «гофру». Три к одному, что из всего выпускного тракта «фолит» именно она», — говорит эксперт Эдуард Раскин.

Ездить с поврежденной выхлопной системой опасно. Эксплуатация с такой неисправностью запрещена из-за риска пожара.
Ранее «Рамблер» писал об исследовании компании Axtala, согласно которому 38% автомобилей на планете — белого цвета. На втором по популярности месте расположился черный цвет, в него выкрашены 19% машин. Тройку лидеров замыкает серый цвет с показателем в 15% авто.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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