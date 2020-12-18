Эксперт объяснил запах бензина в салоне автомобиля зимой 

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Эксперт издания "Автовзгляд" рассказал, какие причины могут вызывать запах бензина в салоне автомобиля зимой.

Первым делом эксперт рекомендовал проверить крышку топливной горловины, которая может быть недокручена или сорвана. Испаряясь, топливо попадает в салон.

Другой причиной стойкого запаха топлива в салоне может быть изношенность гофры или уплотнительного кольца в выхлопной системе.

«Диагностика проста: заезжаем на «яму», даем мотору остыть, а потом, запустив двигатель, внимательно смотрим на «гофру». Три к одному, что из всего выпускного тракта «фолит» именно она», — говорит эксперт Эдуард Раскин.

Ездить с поврежденной выхлопной системой опасно. Эксплуатация с такой неисправностью запрещена из-за риска пожара.

Ранее «Рамблер» писал об исследовании компании Axtala, согласно которому 38% автомобилей на планете — белого цвета. На втором по популярности месте расположился черный цвет, в него выкрашены 19% машин. Тройку лидеров замыкает серый цвет с показателем в 15% авто.