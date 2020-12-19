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Как в 2021 году получить медсправку на права 

Deita.ru 2 часа назад
Как в 2021 году получить медсправку на права
Фото: deita.ru
В 2021 году проходить медкомиссию водители будут по старым правилам, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минздрава России. Напомним, что с 1 января 2021 года должен был вступить в силу скандальный приказ Минздрава, утверждающий новый порядок медосвидетельствования водителей. По нему все водители без исключения для получения этой справки должны сдать мочу на анализ наличия психоактивных веществ, а также кровь для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT).
Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Анализы эти дорогие, а потому стоимость медсправки может вырасти до 9-10 тысяч рублей.
Кроме того, делаются они не быстро: на получение справки с учетом этих анализов потребуется неделя. Минздрав России заявил, что действующий на сегодня порядок будет продлен до 1 января 2022 года. Это уже очередное продление.
Систему эту пытались ввести в ноябре 2019 года, однако после того, как в медкомиссии накануне выстроились огромные очереди, а президент Владимир Путин крайне негативно отозвался о нововведении, его перенесли на июль 2020 года, затем на 1 января 2021 года.
А сейчас вот решается вопрос о продлении порядка на 1 января 2022 года. Между тем, сегодня уже 19 декабря, а приказ официально все еще не опубликован.
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Автоновости , Владимир Путин , Минздрав РФ , РИА "Дейта"
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