Как в 2021 году получить медсправку на права 

В 2021 году проходить медкомиссию водители будут по старым правилам, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минздрава России . Напомним, что с 1 января 2021 года должен был вступить в силу скандальный приказ Минздрава, утверждающий новый порядок медосвидетельствования водителей. По нему все водители без исключения для получения этой справки должны сдать мочу на анализ наличия психоактивных веществ, а также кровь для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT).

Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Анализы эти дорогие, а потому стоимость медсправки может вырасти до 9-10 тысяч рублей.

Кроме того, делаются они не быстро: на получение справки с учетом этих анализов потребуется неделя. Минздрав России заявил, что действующий на сегодня порядок будет продлен до 1 января 2022 года. Это уже очередное продление.

Систему эту пытались ввести в ноябре 2019 года, однако после того, как в медкомиссии накануне выстроились огромные очереди, а президент Владимир Путин крайне негативно отозвался о нововведении, его перенесли на июль 2020 года, затем на 1 января 2021 года.

А сейчас вот решается вопрос о продлении порядка на 1 января 2022 года. Между тем, сегодня уже 19 декабря, а приказ официально все еще не опубликован.