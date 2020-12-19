Сколько гибридных автомобилей продается в России 

За десять месяцев текущего года объем продаж новых легковых машин с гибридным силовым агрегатом, состоящим из двигателя внутреннего сгорания и электрического мотора, на российском авторынке составил 251 экземпляр. По сравнению с таким же периодом прошлого года (266 экз.), этот показатель уменьшился на 5,6%. Таковы данные Ассоциации европейского бизнеса.

85% всех реализованных гибридных автомобилей приходится на три бренда. Так, 38% составила доля Лексус — японские «гибриды» разошлись тиражом в 96 экземпляров. Немецкий Порше (64 экз.) составляет 26%, а шведский Вольво (53 экз.) — 21%. Количество реализованных автомобилей других брендов (Мерседес-Бенц, Инфинити , Ленд Ровер БМВ ) не дотянули даже до 20 экземпляров каждый.

Среди моделей по объемам продаж гибридных авто лидером тоже оказался представитель Лексус. Так, первую позицию занимает кросс RX 450h, обладателем которого за десять месяцев 2020 года стали 53 наших соотечественников. Вольво XC90 приобрели 47 россиян, что дало ему возможность занять второе место. Третьим в этом рейтинге оказался Порш Каен (31 экз.)

В ТОП-5 также вошли Лексус NX 300h и Порш Каен Купе с результатами 26 и 24 экземпляра соответственно. На долю продаж гибридных автомобилей в России приходится всего лишь 0,02% от общего количества реализованных легковушек.